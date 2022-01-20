Мігранти з Білорусі намагалися прорвати кордон Польщі, поранено польського військового
19 січня 38 іноземців за підтримки білоруських служб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, проявляючи агресію до польських патрулів на кордоні
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі на сторінці у Твіттері.
“Минулої доби, 19 січня, польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 38 осіб. На відрізку, що охороняється прикордонною заставою у Мєльніку, група з 30 осіб силою форсувала кордон”,- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затримано громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.
У пресслужбі пишуть, що на кордоні поранення каменем в голову отримав польський військовий. Його було перевезено до лікарні.
Нагадаємо, що Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців із Близького Сходу та країн Африки.
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