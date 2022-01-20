Мігранти з Білорусі намагалися прорвати кордон Польщі, поранено польського військового

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі на сторінці у Твіттері.



“Минулої доби, 19 січня, польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 38 осіб. На відрізку, що охороняється прикордонною заставою у Мєльніку, група з 30 осіб силою форсувала кордон”,- йдеться у повідомленні.



Зазначається, що затримано громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.



У пресслужбі пишуть, що на кордоні поранення каменем в голову отримав польський військовий. Його було перевезено до лікарні.



Нагадаємо, що Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців із Близького Сходу та країн Африки.



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