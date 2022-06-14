Мік Джаггер заразився Covid-19. The Rolling Stones скасували концерт в Амстердамі

Про це йдеться у заяві на акаунті гурту в Instagram.

"The Rolling Stones змушені скасувати сьогоднішній концерт в Амстердамі на стадіоні Johan Cruijff Arenа через те, що Мік Джаггер отримав позитивний результат після того, як він відчув симптоми COVID після прибуття на стадіон", – йдеться у повідомленні. "The Rolling Stones просить вибачення за перенесення концерту, але безпека глядачів, колег-музикантів та гастрольної команди має бути пріоритетом".

Згідно з заявою, концерт у рамках туру, присвяченому 60-річчю гурту, буде перенесено на пізнішу дату.

Про підтверджене захворювання Мік Джаггер також написав у своєму Instagram.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що у прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо вже вдруге виявили COVID-19.

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