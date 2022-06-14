Мік Джаггер заразився Covid-19. The Rolling Stones скасували концерт в Амстердамі
78-річний Джаггер отримав позитивний тест вже тоді, коли прибув на стадіон, де мав відбутись концерт
Про це йдеться у заяві на акаунті гурту в Instagram.
"The Rolling Stones змушені скасувати сьогоднішній концерт в Амстердамі на стадіоні Johan Cruijff Arenа через те, що Мік Джаггер отримав позитивний результат після того, як він відчув симптоми COVID після прибуття на стадіон", – йдеться у повідомленні. "The Rolling Stones просить вибачення за перенесення концерту, але безпека глядачів, колег-музикантів та гастрольної команди має бути пріоритетом".
Згідно з заявою, концерт у рамках туру, присвяченому 60-річчю гурту, буде перенесено на пізнішу дату.
Про підтверджене захворювання Мік Джаггер також написав у своєму Instagram.
- Відзначимо, напередодні стало відомо, що у прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо вже вдруге виявили COVID-19.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе