Михайло Федоров став новатором року за версією Future of Government Awards

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що це нова глобальна програма нагород для відзнаки людей і проєктів, які займаються цифровою трансформацією урядів у всьому світі. Премія "Цифровий новатор року" присуджується держслужбовцям, які успішно виступають за діджиталізацію правління. Федоров отримав нагороду за створення в Україні "держави в смартфоні".

"В Україні у 2019 році було створено Міністерство цифрової трансформації, а міністром призначили Михайла Федорова. Він також є наймолодшим міністром в політичній історії України. Його безпосереднім пріоритетом було створення "держави в смартфоні", щоб люди могли спілкуватися з державою через телефони", - йдеться на сайті премії.

У Мінцифри відзначили, що революційні світові рішення для України продовжують створюватися навіть під обстрілами та в умовах "першої у світі кібервійни".

Future of Government Awards - премія, що має на меті відзначити внесок державного сектору, який сприяє глобальному цифровому розвитку та позитивним змінам у світі.

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією американського видання Politico, а диктатора Володимира Путіна визнали "невдахою року".

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