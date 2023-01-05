Михайло Федоров став новатором року за версією Future of Government Awards
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров став новатором року за версією глобальної премії Future of Government Awards, за свій внесок у діджиталізацію України
Про це повідомляє Мінцифри.
Зазначається, що це нова глобальна програма нагород для відзнаки людей і проєктів, які займаються цифровою трансформацією урядів у всьому світі. Премія "Цифровий новатор року" присуджується держслужбовцям, які успішно виступають за діджиталізацію правління. Федоров отримав нагороду за створення в Україні "держави в смартфоні".
"В Україні у 2019 році було створено Міністерство цифрової трансформації, а міністром призначили Михайла Федорова. Він також є наймолодшим міністром в політичній історії України. Його безпосереднім пріоритетом було створення "держави в смартфоні", щоб люди могли спілкуватися з державою через телефони", - йдеться на сайті премії.
У Мінцифри відзначили, що революційні світові рішення для України продовжують створюватися навіть під обстрілами та в умовах "першої у світі кібервійни".
Future of Government Awards - премія, що має на меті відзначити внесок державного сектору, який сприяє глобальному цифровому розвитку та позитивним змінам у світі.
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