Микола Княжицький: в голові Зеленського все перевернуто, а його суперечка з Байденом - верх ідіотизму

Про це він написав 29 січня 2022 року на своїй сторінці, передає Еспресо.TV.



"Після прес-конференції Зеленського я відчув себе у небезпеці. У його голові усе перевернуто з ніг на голову.



Не ми НАТО потрібні, і не вони нам мають щось обіцяти. НАТО потрібне нам для захисту від агресора. Так, як колись було потрібне Польщі, Угорщині і країнам Балтії", - заявив Княжицький.



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При цьому, як наголошує народний депутат, "без реформ, прозорих дій влади, виконання законів, як от з призначенням прокурора САП" Україну у НАТО "справді не візьмуть".



"А демократичні реформи суперечать корупційним бажанням влади Зеленського", - додав Микола Княжицький.



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Що ж стосується суперечки Зеленського з американським президентом Джо Байденом з приводу загроз, то її політик оцінив як "верх ідіотизму і недалекоглядності".



"Навіть, якщо дехто із світових лідерів і драматизує ситуацію (хоча це не так), все одно лише постійний економічний, медійний, політичний тиск стримуватиме Росію. Таке враження,що Зеленському це стримування не потрібне. І тому сумно. Бо як Заходу захищати партнера, який стверджує, що небезпеки не існує?" - підсумував народний депутат Микола Княжицький.





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