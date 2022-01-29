Микола Княжицький: в голові Зеленського все перевернуто, а його суперечка з Байденом - верх ідіотизму
Народний депутат України від "Європейської солідарності" Микола Княжицький поділився своєю оцінкою останніх висловлювань президента Володимира Зеленського з приводу актуальності російської військової загрози
Про це він написав 29 січня 2022 року на своїй сторінці, передає Еспресо.TV.
"Після прес-конференції Зеленського я відчув себе у небезпеці. У його голові усе перевернуто з ніг на голову.
Не ми НАТО потрібні, і не вони нам мають щось обіцяти. НАТО потрібне нам для захисту від агресора. Так, як колись було потрібне Польщі, Угорщині і країнам Балтії", - заявив Княжицький.
Читайте також: Максим Розумний: Як зупинити Путіна?
При цьому, як наголошує народний депутат, "без реформ, прозорих дій влади, виконання законів, як от з призначенням прокурора САП" Україну у НАТО "справді не візьмуть".
"А демократичні реформи суперечать корупційним бажанням влади Зеленського", - додав Микола Княжицький.
Читайте також: Річард Бренсон: Мої думки щодо України та Росії
Що ж стосується суперечки Зеленського з американським президентом Джо Байденом з приводу загроз, то її політик оцінив як "верх ідіотизму і недалекоглядності".
"Навіть, якщо дехто із світових лідерів і драматизує ситуацію (хоча це не так), все одно лише постійний економічний, медійний, політичний тиск стримуватиме Росію. Таке враження,що Зеленському це стримування не потрібне. І тому сумно. Бо як Заходу захищати партнера, який стверджує, що небезпеки не існує?" - підсумував народний депутат Микола Княжицький.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе