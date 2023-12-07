Миколенко допоміг "Евертону" створити сенсацію в АПЛ
У 15-му турі чемпіонату Англії "Евертон" з українцем Віталієм Миколенком у складі переміг "Ньюкасл" та піднявся на 17-ту позицію в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та відіграв весь матч проти "Ньюкасла" на лівому фланзі оборони.
"Евертон" вийшов вперед лише на 79-й хвилині, коли забив Двайт Макніл. Незабаром Абдулає Дукуре відправи у ворота "Юнайтед" другий м'яч. У компенсований арбітром час Бето довів рахунок до розгромного.
"Евертон" переміг 3:0, набрав 10 очок, піднявся на 17-те місце та залишив "зону вильоту". "Ньюкасл" з 26 пунктами йде сьомим.
Як Миколенко виступає за "Евертон"
Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з "Динамо" в січні 2022 року за 23,5 млн євро.
У нинішньому сезоні український захисник зіграв за ліверпульців в усіх турнірах 13 матчів та забив 2 голи.
Чемпіонат Англії
15-й тур
7 грудня
"Евертон" - "Ньюкасл" 3:0
Голи: Макніл, 79, Дукуре, 86, Бето, 90+6
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