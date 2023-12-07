Миколенко допоміг "Евертону" створити сенсацію в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та відіграв весь матч проти "Ньюкасла" на лівому фланзі оборони.

"Евертон" вийшов вперед лише на 79-й хвилині, коли забив Двайт Макніл. Незабаром Абдулає Дукуре відправи у ворота "Юнайтед" другий м'яч. У компенсований арбітром час Бето довів рахунок до розгромного.

"Евертон" переміг 3:0, набрав 10 очок, піднявся на 17-те місце та залишив "зону вильоту". "Ньюкасл" з 26 пунктами йде сьомим.

Як Миколенко виступає за "Евертон"

Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з "Динамо" в січні 2022 року за 23,5 млн євро.

У нинішньому сезоні український захисник зіграв за ліверпульців в усіх турнірах 13 матчів та забив 2 голи.

Чемпіонат Англії

15-й тур

7 грудня

"Евертон" - "Ньюкасл" 3:0

Голи: Макніл, 79, Дукуре, 86, Бето, 90+6