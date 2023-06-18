Мікрорайон Херсона Острів під'єднають до енергомережі наступного тижня, підключення газу почнеться 26 червня, - голова ОВА
Мікрорайон Херсона Острів почнуть під'єднувати до енергомережі вже в середині наступного тижня. Підключення газу в регіоні почнеться 26 червня
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він розповів, що наразі тривають роботи з відновлення електрики.
"80% обладнання збережено, зараз вся надія на сприятливі погодні умови та витривалість робітників, які працюють без вихідних", - зазначає Прокудін.
За його словами, головна перешкода - мокрі трансформатори та вологі ґрунти. Голова ОВА також підкреслює, що найгірша ситуація у Макіївському.
"Фахівці говорять про реальний термін під'єднання абонентів місяць чи два. Під'єднання абонентів Острова — середина наступного тижня", - додав він.
Окрім того, наразі фахівці газової служби приводять до ладу обладнання та тестують будинкові мережі. За прогнозами спеціалістів, 26 червня розпочнеться подача газу.
- Станом на 17 червня у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 28 населених пунктів, 17 з них - на тимчасово окупованій території.
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