Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що наразі тривають роботи з відновлення електрики.

"80% обладнання збережено, зараз вся надія на сприятливі погодні умови та витривалість робітників, які працюють без вихідних", - зазначає Прокудін.

За його словами, головна перешкода - мокрі трансформатори та вологі ґрунти. Голова ОВА також підкреслює, що найгірша ситуація у Макіївському.

"Фахівці говорять про реальний термін під'єднання абонентів місяць чи два. Під'єднання абонентів Острова — середина наступного тижня", - додав він.

Окрім того, наразі фахівці газової служби приводять до ладу обладнання та тестують будинкові мережі. За прогнозами спеціалістів, 26 червня розпочнеться подача газу.