"Мілан" готується до масштабного розпродажу футболістів після вильоту з Ліги чемпіонів
У літнє трансферне вікно італійський "Мілан" готується продати або відпустити більше ніж 10 футболістів
Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, керівництво "Мілана" прагне змінити динаміку розвитку проєкту, тому готується до масштабного розпродажу футболістів.
У головному списку "на вихід": Антоніо Міранте, Чіпріан Тетерушану, Сержиньйо Дест, Тьємує Бакайоко та Фоде Балло-Туре. "Россонері" також готові вислухати пропозиції щодо Анте Ребича, Дівока Орігі та Ясіна Адлі.
Астер Вранкс, який перебуває в оренді, близький до повернення у німецький "Вольфсбург", а легенда клубу Златан Ібрагімович веде перемовини з "Монцою".
Також існує ймовірність трансферу Жуніора Мессіаса, керівництво хоче підписати нового правого вінгера.
- 16 травня у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за "Мілан".
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