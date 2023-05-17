"Мілан" готується до масштабного розпродажу футболістів після вильоту з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво "Мілана" прагне змінити динаміку розвитку проєкту, тому готується до масштабного розпродажу футболістів.

У головному списку "на вихід": Антоніо Міранте, Чіпріан Тетерушану, Сержиньйо Дест, Тьємує Бакайоко та Фоде Балло-Туре. "Россонері" також готові вислухати пропозиції щодо Анте Ребича, Дівока Орігі та Ясіна Адлі.

Астер Вранкс, який перебуває в оренді, близький до повернення у німецький "Вольфсбург", а легенда клубу Златан Ібрагімович веде перемовини з "Монцою".

Також існує ймовірність трансферу Жуніора Мессіаса, керівництво хоче підписати нового правого вінгера.