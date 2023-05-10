"Мілан" - "Інтер": де та коли дивитись італійський півфінал у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між "Міланом" та "Інтером" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.

У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські клуби: "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3)

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. 1-й матч

"Мілан" (Італія) - "Інтер" (Італія)

Мілан, стадіон "Сан Сіро"

10 травня, 22:00

Пряма трансляція на Megogo