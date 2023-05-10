"Мілан" - "Інтер": де та коли дивитись італійський півфінал у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 10 травня, італійські "Мілан" та "Інтер" зіграють перший півфінальний матч Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між "Міланом" та "Інтером" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo.
У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські клуби: "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3)
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. 1-й матч
"Мілан" (Італія) - "Інтер" (Італія)
Мілан, стадіон "Сан Сіро"
10 травня, 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 9 травня у першій півфінальній зустрічі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграв внічию проти англійського "Ман Сіті".
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