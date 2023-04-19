"Мілан" переграв "Наполі" та вперше з 2007 року зіграє у півфіналі ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після перемоги у першій зустрічі (1:0) сьогодні "Мілану" було достатньо нічиєї. Саме так і сталось. На 43-й хвилині Олів'є Жиру вивів "россонері" вперед, а на 94-й хвилині Віктор Осімхен на декілька секунд повернув інтригу в поєдинок.

Цікаво, що команди сьогодні не забили по одному пенальті. За "Мілан" у першому таймі не забив Жиру, а у другій половині зустрічі Хвіча Кварацхелія не реалізував свій одинадцятиметровий удар.

В обидвох пенальті переможцями вийшли голкіпери. Майкі Меньян став героєм "Мілана", а Алекс Мерет згладив виліт "Наполі" з ЛЧ.

"Мілан" зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів вперше з 2007 року. Вони зустрінуться з переможцем пари "Інтер" - "Бенфіка".

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал. Другий матч

18 квітня

"Наполі" (Італія) - "Мілан" (Італія) 1:1

Голи: Осімхен, 90+3 - Жиру, 43

Перший матч - 0:1