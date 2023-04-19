"Мілан" переграв "Наполі" та вперше з 2007 року зіграє у півфіналі ЛЧ
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Мілан" пройшов італійський "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після перемоги у першій зустрічі (1:0) сьогодні "Мілану" було достатньо нічиєї. Саме так і сталось. На 43-й хвилині Олів'є Жиру вивів "россонері" вперед, а на 94-й хвилині Віктор Осімхен на декілька секунд повернув інтригу в поєдинок.
Цікаво, що команди сьогодні не забили по одному пенальті. За "Мілан" у першому таймі не забив Жиру, а у другій половині зустрічі Хвіча Кварацхелія не реалізував свій одинадцятиметровий удар.
В обидвох пенальті переможцями вийшли голкіпери. Майкі Меньян став героєм "Мілана", а Алекс Мерет згладив виліт "Наполі" з ЛЧ.
"Мілан" зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів вперше з 2007 року. Вони зустрінуться з переможцем пари "Інтер" - "Бенфіка".
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Другий матч
18 квітня
"Наполі" (Італія) - "Мілан" (Італія) 1:1
Голи: Осімхен, 90+3 - Жиру, 43
Перший матч - 0:1
- 18 квітня у чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" виявився сильнішим за лондонський "Челсі".
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