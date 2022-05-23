Про це повідомляє Еспресо.TV.

У заключному турі серії А "Мілан" переміг у гостях "Сассуоло" з рахунком 3:0, набрав 86 очок та на 2 пункти випередив у підсумковій турнірній таблиці "Інтер".

"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус".

Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-те та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів.

21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.

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