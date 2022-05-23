"Мілан" після тривалої перерви повернув собі титул чемпіона Італії
Чемпіоном Італії з футболу 22 після перерви у 11 років став "Мілан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заключному турі серії А "Мілан" переміг у гостях "Сассуоло" з рахунком 3:0, набрав 86 очок та на 2 пункти випередив у підсумковій турнірній таблиці "Інтер".
"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус".
Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-те та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів.
- 21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.
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