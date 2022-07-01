"Мілан" продовжив контракт з легендою клубу Мальдіні
Технічний директор "Мілану" Паоло Мальдіні підписав новий контракт з італійським топ-клубом
Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Новий контракт також отримав спортивний директор Фредеріко Массара.
"Так, все добре. Ми поновили контракти. В останній момент, та все ж підписали. Ми задоволені сезоном і вже плануємо переможне майбутнє. Яким буде "Мілан"? Побачимо пізніше. Я радий, навіть якщо ми його ще не бачимо. Зараз ми чекаємо лише офіційного підтвердження", – сказав технічний директор "Мілану" Паоло Мальдіні.
У минулому сезоні "Мілан" вперше з 2011 року став чемпіоном Італії. Після призначення у клуб Мальдіні, Массари, Івана Газідіса та головного тренера Стефано Піолі клуб також повернувся в Лігу чемпіонів та перервав "чорну смугу".
Всю кар'єру футболіста Паоло Мальдіні провів у "Мілані". За "россонері" ексзахисник зіграв 899 матчів, забив 33 голи та віддав 43 асисти. За ним закріплений 3-й номер.
- 25 травня повідомлялось, що головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі незабаром отримає свою чемпіонську медаль, яку він втратив на стадіоні.
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