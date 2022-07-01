English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт "Мілан" продовжив контракт з легендою клубу Мальдіні

"Мілан" продовжив контракт з легендою клубу Мальдіні

1 липня, 2022 п'ятниця
04:47
Спорт Паоло Мальдіні

Технічний директор "Мілану" Паоло Мальдіні підписав новий контракт з італійським топ-клубом

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Новий контракт також отримав спортивний директор Фредеріко Массара.

"Так, все добре. Ми поновили контракти. В останній момент, та все ж підписали. Ми задоволені сезоном і вже плануємо переможне майбутнє. Яким буде "Мілан"? Побачимо пізніше. Я радий, навіть якщо ми його ще не бачимо. Зараз ми чекаємо лише офіційного підтвердження", – сказав технічний директор "Мілану" Паоло Мальдіні.

У минулому сезоні "Мілан" вперше з 2011 року став чемпіоном Італії. Після призначення у клуб Мальдіні, Массари, Івана Газідіса та головного тренера Стефано Піолі клуб також повернувся в Лігу чемпіонів та перервав "чорну смугу".

Всю кар'єру футболіста Паоло Мальдіні провів у "Мілані". За "россонері" ексзахисник зіграв 899 матчів, забив 33 голи та віддав 43 асисти. За ним закріплений 3-й номер.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Італія
Мілан
Читайте також:
Кременчук, ракетний удар
29 червня, 2022 середа
У британській розвідці висунули свою версію ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах
29 червня, 2022 середа
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Кислякова
30 червня, 2022 четвер
"Вийшов із чата": українські бійці ліквідували підполковника російської армії Кислякова
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.39
    Купівля 34.39
    Продаж 35.15
  • EUR
    Купівля 35.75
    Продаж 36.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
1 липня
05:25
Окупант
Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині: випущено понад 30 снарядів
05:11
Оновлено
Миколаїв, авіаудар
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу РФ по багатоповерхівці Миколаєва зросла до 8
04:19
Крилата ракета
Росія готова випустити з Чорного моря по Україні 16 крилатих ракет
03:57
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
Під час евакуації зі Зміїного рашисти знищували військову техніку, документацію та майно, - ОК "Південь"
03:23
Марина Бех-Романчук
Українка Бех-Романчук здобула срібло на етапі "Діамантової ліги"
02:58
Український гелікоптер
Українська авіація завдала парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки на Херсонщині
02:20
Авдіївська школа №1, Донеччина
Україна керує 45% території Донецької області, - Павло Кириленко
01:37
Паулу Фонсека
Коли я був у Києві війна вже розпочалась, - екстренер "Шахтаря" Фонсека нагадав, що війна триває з 2014 року
01:13
Сергій Аксьонов
В окупантів зірвався план запустити з Мелітополя до Джанкоя потяг
00:58
Дмітрій Медведєв
І навіть casus belli. Медведєв назвав санкції Заходу проти Росії "актом міжнародної агресії"
00:53
Володимир Кличко
Україна має повне право домагатися членства в НАТО. Це була дуже хороша конференція, - Володимир Кличко про саміт НАТО
00:37
WOG
WOG знімає обмеження на заправку пального
00:35
Наталія Гуменюк
Створювати наш форпост на Зміїному ще зарано, — речниця ОК Південь
00:17
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 червня
00:13
Бійці литовського прикордонного ополчення
Як можна довіряти Росії? Литовці масово вступають до прикордонного ополчення
00:03
Євроcoюз ЄС
Зеленський анонсував новини щодо вступу у Євросоюз
2022, четвер
30 червня
23:51
Юрій Ігнат
Через санкції росіянам нічим шантажувати світ. У Повітряних Силах пояснили, чому окупанти використовують радянські ракети
23:48
На фото Володимир Зеленський
Українська електрика може замінити російський газ у Європі, - Зеленський
23:30
Сергій Лавров
Щоб нічого собі не прищемили. Лавров по-хамськи прокоментував перспективу нової "залізної завіси"
23:27
Ексклюзив
Острів Зміїний
САУ "Богдана" - це приклад того, що може робити сучасна зброя з армією РФ, - військовий експерт Катков
23:26
острів Зміїний
Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі, - Зеленський
23:10
вертоліт Алігатор
Поблизу острова Зміїний ЗСУ збили ворожий гелікоптер Алігатор
23:06
На фото пані посол Дебора Броннерт
Росія відкликає посла через коментарі міноборони Великої Британії щодо ядерної зброї
22:55
Олаф Шольц
Якщо чесно, це дуже смішно. Олаф Шольц відповів Путіну на його заяви про "імперіалізм НАТО"
22:54
Гаазький суд
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт трьох учасників російсько-грузинської війни
22:40
Володимир Путін
Путін виправдовує агресію тим, що "Захід використовує України для стримування Росії"
22:24
Елеонора Митрофанова
Послиня РФ у Софії погрожує Болгарії через видворення 70 російських дипломатів
22:11
острів Зміїний
Американці показали супутникові знімки Зміїного після втечі росіян
22:09
МВФ
Україна розглядає варіанти реструктуризації зовнішнього боргу, - Bloomberg
22:08
Польсько-білоруський кордон
Польща засуджує Білорусь за вандалізм над польськими могилами
22:04
Державний кордон
Виїзд студентів із України в умовах воєнного стану: хто має право перетнути кордон і які потрібні документи
22:01
Гомель
У Гомелі до 7 діб арешту засудили волонтерку, яка допомагала організувати свято для українських дітей
21:26
Сергій Никифоров
"Якщо Зеленський хоче до когось звернутися, то робить це публічно": Никифоров прокоментував заяву Відодо про "послання" для Путіна
21:25
газ
Уперше в історії: у червні 2022 року країни ЄС імпортували більше газу зі США, ніж з Росії
21:19
Володимир Путін
Путіна єдиного з учасників Каспійського саміту не зустріли біля трапу літака
21:15
Франція передає Чехії головування у Раді Євросоюзу
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала став новим головою Ради Євросоюзу
20:40
Світовий банк
Британія надала Україні понад 424 млн євро на зарплати бюджетникам
20:34
На фото Джоко Відодо та Володимир Зеленський
Президент Індонезії заявив, що передав Путіну послання Зеленського
20:18
військові кораблі РФ
МЗС України заявило, що Росія порушує Конвенцію про правовий статус Каспійського моря
20:07
Сєверодонецьк
У Сєверодонецьку росіяни призначили "гауляйтера", в якого 9 класів освіти, – Гайдай
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV