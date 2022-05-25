В Італії троє хлопців принесли у поліцію чемпіонську медаль тренера "Мілана" Піолі, яку той втратив на стадіоні
Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі незабаром отримає свою чемпіонську медаль, яку він втратив на стадіоні
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Після матчу останнього туру Серії А проти "Сассуоло" футболістів і тренерський штаб "Мілану" нагородили медалями та чемпіонським кубком Серії А.
Але на головного тренера "россонері" Стефано Піолі, який здобув перший трофей у своїй кар'єрі, чекала прикрість. Його медаль на стадіоні вкрали або ж він її загубив.
На щастя через декілька днів чемпіонська медаль тренера знайшлась. Її принесли до поліції 3 хлопця віком від 20 до 25 років. За словами молодиків, вони знайшли її на газоні стадіону – неподалік від входу до роздягалень.
Правоохоронці почали перевірку фактів. До того, як нагороду принесли до полісменів, в instagram опублікували відео з медаллю, яке підписали "дякую, Піолі".
Незабаром італійський тренер отримає свою медаль.
"Мілан" став чемпіоном Італії вперше за 11 років
"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус".
Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-тий раз та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів.
- 21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.
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