В Італії троє хлопців принесли у поліцію чемпіонську медаль тренера "Мілана" Піолі, яку той втратив на стадіоні

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Після матчу останнього туру Серії А проти "Сассуоло" футболістів і тренерський штаб "Мілану" нагородили медалями та чемпіонським кубком Серії А.

Але на головного тренера "россонері" Стефано Піолі, який здобув перший трофей у своїй кар'єрі, чекала прикрість. Його медаль на стадіоні вкрали або ж він її загубив.

На щастя через декілька днів чемпіонська медаль тренера знайшлась. Її принесли до поліції 3 хлопця віком від 20 до 25 років. За словами молодиків, вони знайшли її на газоні стадіону – неподалік від входу до роздягалень.

Правоохоронці почали перевірку фактів. До того, як нагороду принесли до полісменів, в instagram опублікували відео з медаллю, яке підписали "дякую, Піолі".

Незабаром італійський тренер отримає свою медаль.

"Мілан" став чемпіоном Італії вперше за 11 років

"Мілан" виграв чемпіонат Італії вперше з сезону-2010/2011. "Россонері" відібрали титул у свого найпринциповішого суперника - "Інтера". До двох міланських клубів серію А дев'ять разів поспіль вигравав "Ювентус".

Загалом "Мілан" переміг в чемпіонаті Італії 19-тий раз та наздогнав за кількістю "скудетто" "Інтер". Рекордсменом є "Юве", в якого 36 титулів.

21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.

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