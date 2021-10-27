"Мілан" продовжив контракт з претендентом на "Золотий м'яч"
Італійський "Мілан" продовжив контракт з центральним захисником Сімоном К'єром
Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".
Нова угода 32-річного Сімона К'єра та ФК "Мілану" розрахована до літа 2024 року. Фінансові умови не повідомляються. До цього данець заробляв 1,2 млн євро в рік і повідомив керівництву, що йому не важливо, яка зарплата буде в новому контракті.
Сімон К'єр перейшов у "Мілан" у січні 2020 року на правах оренди із "Севільї", а вже через пів року італійський топ-клуб викупив його за 3,68 млн євро.
Цього сезону К'єр провів шість матчів у Серії А. Transfermarkt оцінює його у 10 млн євро. Футболіст був номінований на нагороду "Золотий м'яч-2021".
32-річний К'єр, який є капітаном збірної Данії, став одним з головних зірок Євро-2020, коли врятував Крістіана Еріксена від смерті прямо на футбольному полі.
- 4 жовтня стало відомо, що "Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу починаючи з сезону 2003/04.
- 8 жовтня захисник "Мілану" Сімон К'єр потрапив у список претендентів на "Золотий м'яч-2021".
- 13 жовтня голкіпер італійського "Мілану" Майк Меньян отримав травму через яку пропустить 10 тижнів.
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