"Мілан" - "Тоттенгем": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між "Міланом" та "Тоттенгемом" розпочнеться на стадіоні "Сан-Сіро" о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

"Мілан" на груповому раунді фінішував другим після англійського "Челсі" у групі E та випередив австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".

"Тоттенгем" залишив позаду в групі D німецький "Айнтрахт", португальський "Спортинг" та французький "Марсель".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

"Мілан" (Італія) - "Тоттенгем" (Англія)

14 лютого

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo