"Мілан" - "Тоттенгем": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У вівторок, 14 лютого, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Мілан" приймає англійський "Тоттенгем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між "Міланом" та "Тоттенгемом" розпочнеться на стадіоні "Сан-Сіро" о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
"Мілан" на груповому раунді фінішував другим після англійського "Челсі" у групі E та випередив австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".
"Тоттенгем" залишив позаду в групі D німецький "Айнтрахт", португальський "Спортинг" та французький "Марсель".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Мілан" (Італія) - "Тоттенгем" (Англія)
14 лютого
Мілан, стадіон "Сан-Сіро"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- У іншому матчі 1/8 фіналу 14 лютого французький ПСЖ прийматиме німецьку "Баварію".
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