Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між ПСЖ та "Баварією" відбудеться у Парижі та розпочнеться о 22:00. Наживо матч покаже Megogo.

ПСЖ на груповому раунді фінішував другим в квартеті H після португальської "Бенфіки" і випередив італійський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі" з Хайфи.

"Баварія" фінішувала першою у групі С, де залишила позаду італійський "Інтер", іспанську "Барселону" та чеську "Вікторію".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

ПСЖ (Франція) - "Баварія" (Німеччина)

14 лютого

Париж, стадіон "Парк де Пренс"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo