ПСЖ - "Баварія": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
У вівторок, 14 лютого, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ приймає німецьку "Баварію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між ПСЖ та "Баварією" відбудеться у Парижі та розпочнеться о 22:00. Наживо матч покаже Megogo.
ПСЖ на груповому раунді фінішував другим в квартеті H після португальської "Бенфіки" і випередив італійський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі" з Хайфи.
"Баварія" фінішувала першою у групі С, де залишила позаду італійський "Інтер", іспанську "Барселону" та чеську "Вікторію".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
ПСЖ (Франція) - "Баварія" (Німеччина)
14 лютого
Париж, стадіон "Парк де Пренс"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 10 лютого стало відомо, що аргентинський форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".
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