Ліга чемпіонів: ПСЖ ризикує залишитись без Мессі на матч з "Баварією"

Про це повідомляє L'Equipe.

У середу, 8 лютого, наприкінці матчу Кубка Франції проти "Марселя" (1:2) Ліонель Мессі відчув біль в підколінному сухожиллі.

За інформацією джерела, тепер 35-річний аргентинець пропустить матч Ліги 1 проти "Монако". Під загрозою участь Мессі в матчі ЛЧ проти "Баварії".

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 25 матчів, забив 15 голів та зробив 14 результативних передач.

Матч ПСЖ - "Баварія" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде у вівторок, 14 лютого.