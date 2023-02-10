Ліга чемпіонів: ПСЖ ризикує залишитись без Мессі на матч з "Баварією"
Форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії"
Про це повідомляє L'Equipe.
У середу, 8 лютого, наприкінці матчу Кубка Франції проти "Марселя" (1:2) Ліонель Мессі відчув біль в підколінному сухожиллі.
За інформацією джерела, тепер 35-річний аргентинець пропустить матч Ліги 1 проти "Монако". Під загрозою участь Мессі в матчі ЛЧ проти "Баварії".
У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 25 матчів, забив 15 голів та зробив 14 результативних передач.
Матч ПСЖ - "Баварія" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде у вівторок, 14 лютого.
- 8 лютого в 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу "Марсель" здобув перемогу над ПСЖ. Українець Руслан Малиновський забив переможний гол.
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