"Мілан" купив 18-річного форварда, який замінить Ібрагімовича

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".



18-річний Марко Лазетіч перейшов у "Мілан" із "Црвени Звезди" та підписав з "россонері" контракт до червня 2026 року.



Серб виступатиме за №22. Лазетіч коштував "Мілану" 4 млн євро. Форварда взяли в основну команду і він буде підміняти зірок італійського топ-клубу Златана Ібрагімовича та Олів'є Жиру.

30 грудня стало відомо, що лондонський "Челсі" активно цікавиться захисником "Мілана" Тео Ернандесом.