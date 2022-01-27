"Мілан" купив 18-річного форварда, який замінить Ібрагімовича
Сербський форвард Марко Лазетіч став новим гравцем італійського "Мілана"
Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".
18-річний Марко Лазетіч перейшов у "Мілан" із "Црвени Звезди" та підписав з "россонері" контракт до червня 2026 року.
Серб виступатиме за №22. Лазетіч коштував "Мілану" 4 млн євро. Форварда взяли в основну команду і він буде підміняти зірок італійського топ-клубу Златана Ібрагімовича та Олів'є Жиру.
- 30 грудня стало відомо, що лондонський "Челсі" активно цікавиться захисником "Мілана" Тео Ернандесом.
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