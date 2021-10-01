Мілевський назвав ім'я найперспективнішого футболіста України

Про це Мілевський розказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходят Слухи".



"Напевно, Циганков. Миколенко мені дуже подобається. У «Динамо» мені багато подобаються. Тільки з позитивної сторони можу про всіх говорити. Можна назвати Зінченко, Малиновського. Багато подобаються", - сказав ексгравець збірної України Артем Мілевський.



У цьому сезоні 23-річний Віктор Циганков провів за "Динамо" 12 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.



Орієнтована трансферна вартість українця складає 25 млн євро - це третій показник серед усіх українців, але найвищий в УПЛ.

30 вересня колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів, що шкодує, як склалась його кар'єра в київському "Динамо".