Мілевський назвав ім'я найперспективнішого футболіста України
Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський назвав Віктора Циганкова найперспективнішим футболістом України
Про це Мілевський розказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходят Слухи".
"Напевно, Циганков. Миколенко мені дуже подобається. У «Динамо» мені багато подобаються. Тільки з позитивної сторони можу про всіх говорити. Можна назвати Зінченко, Малиновського. Багато подобаються", - сказав ексгравець збірної України Артем Мілевський.
У цьому сезоні 23-річний Віктор Циганков провів за "Динамо" 12 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.
Орієнтована трансферна вартість українця складає 25 млн євро - це третій показник серед усіх українців, але найвищий в УПЛ.
- 30 вересня колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів, що шкодує, як склалась його кар'єра в київському "Динамо".
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