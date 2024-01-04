Милованов запропонував проводити мобілізацію через лотерею або жеребкування. У ЗСУ відреагували

Про це він написав у Facebook.

Милованов вирішив поцікавитися думкою читачів про подібний підхід до призову.

"Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації - через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народилися в ці дні, мобілізуються, інші – ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", - написав він.

У коментарях йому написали, що влада перетворює мобілізацію на цирк.

Своєю чергою керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран заявив, що влада має дбати про підвищення соціальних гарантій військових та їхніх сімей, збільшення окладу захисників, а не влаштовувати лотерею.

"Дві реальності. Україна. Член наглядової ради Укроборонпрому пропонує для втілення ідеї мобілізації 500 тис. українців провести по всій країні лото "Забавна мобілізація". Хто витягнув квиточок, той іде служити. А ні - то ні. Про підвищення соціальних гарантій військових та їхніх сімей, збільшення окладу, гарантій служити за професію тощо - не йдеться. Лише лотерея", - написав Таран.