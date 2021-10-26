Мінекономіки Німеччини завершило перевірку "Північного потоку-2"
У вівторок, 26 жовтня, міністерство економіки ФРН повідомило, що завершило аналіз надійності газових постачань “Північного потоку-2” і передало його результати Федеральному відомству по мережах
Про це повідомляє DW.
Експерти Мінекономіки дійшли висновку, що сертифікація нового газопроводу не погрожує безпеці газопостачання Німеччини і ЄС, вказується в заяві. Перед ухваленням рішення відомство проводило консультації з іншими країнами - в них брали участь Естонія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія і Угорщина.
Тепер попереднє рішення в процесі сертифікації повинен винести германський мережевий регулятор, що отримав заявку 13 вересня, а потім свою позицію по "Північному потоку-2" належить висловити Єврокомісії.
У брюссельських чиновників буде ще два місяці на вироблення власного висновку. Крім того, Єврокомісія може узяти ще два місяці, якщо їй знадобиться додаткова інформація. Після того, як Федеральне агентство по мережах отримає висновок Брюсселю, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може зайняти вісім-десять місяців.
- Нагадаємо, що радник президента США Джо Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн заявив, що влада РФ близька до використання природного газу як політичного інструменту, якщо стримує експорт палива до Європи.
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