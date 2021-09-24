Мінекономіки очікує збереження інфляції на рівні 10% до кінця року
Міністерство економіки очікує збереження інфляції на рівні 10% до кінця 2021 року за відсутності нових викликів для економіки
Про це йдеться у серпневому огляді інфляції Міністерства економіки.
"Навіть з урахуванням неочікуваного високого рівня зростання цін на енергоносії, варто припустити, що за відсутності нових викликів для економіки, рівень інфляції з великою вірогідністю буде близьким до 10%", - йдеться у документі.
Зазначається, що такий рівень інфляції "практично не несе деструктивного впливу на здобутки економічного розвитку".
У Мінекономіки вважають, що динаміка цін відповідає прогнозованому загальному тренду на порівняно вищі за минулорічні темпи інфляції.
- Нагадаємо, за даними Державної служби статистики інфляція у серпні становила 10,2% рік до року.
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