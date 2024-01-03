Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювань військовозобов'язаних працівників

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

Зазначається, що причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Як виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі", компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, для уникнення служби у ЗСУ ексрадника міністр у квітні 2023 року прийняли до ПАТ "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. Так, з квітня по грудень він не виконував своїх обов'язків, хоча отримував зарплатню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

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Після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

"Впевнені, що прикрий випадок отримає відповідну оцінку правоохоронних органів", - наголосили у Міністерстві.

Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує всіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають цілодобово виконують свою надскладну роботу. Однак для запобігання маніпуляціям, зловживанням та для об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань, міністерство доручило всім енергетичним компаніям країни провести перевірки бронювання.