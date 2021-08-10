Мінфін працює над оновленням програми доступних кредитів "5-7-9", - Марченко

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у Facebook.



"В багатьох країнах Європи антикризові заходи продовжені до кінця 2021 року. Ми працюємо, щоб оновити програму та підтримати бізнес, який цього потребує", - написав Марченко.



За його словами, за час дії програми було укладено 21,5 тис. угод, а також збережено 172 тис. робочих місць і створено - 19 тис. нових.



"Програма 5-7-9% врівноважила цінову пропозицію на банківському ринку, створила однакові цінові умови для усіх.

Це дозволило усім банкам України запропонувати своїм клієнтам в умовах коронакризи прийнятні умови фінансування та реструктуризації заборгованості і зберегти клієнтську базу без значного негативного впливу на прибутковість операційної діяльності", - наголосив міністр, зазначивши, що уряд використав той же інструментарій і підходи, як і в переважній більшості країн Євросоюзу.



Він додав, що програма підвищила платіжну дисципліну підприємців в умовах кризи. За результатами 2020 року підприємці, які взяли участь у програмі, збільшили обсяг відрахувань до Держбюджету за податком на прибуток на 19%, а за ЄСВ - на 18%.



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