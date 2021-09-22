Мінфін провів першу зустріч з головою місії МВФ в Україні

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, міністр фінансів Сергій Марченко та його заступники Денис Улютін і Юрій Драганчук провели першу зустріч з головою віртуальної місії МВФ в Україні Іванною Голлар.



"Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" у рамках Програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів", - йдеться у повідомленні.



Марченко зі свого боку привітав початок роботи місії МВФ для продовження дискусії з метою здійснення першого перегляду програми.



"Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що піч час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - цитує пресслужба слова Марченка.



Сторони також обговорили важливість прийняття Верховною Радою "ресурсного" законопроєкту №5600.



У пресслужбі зазначили, що місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники Фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей Програми. Водночас будуть сформовані подальші кроки для забезпечення сталого зростання української економіки, впровадження структурних реформ та подолання наслідків коронавірусної кризи.



За результатами роботи місії очікується підготовка документів для першого перегляду спільної програми stand-by та розгляду Радою Директорів МВФ.

Нагадаємо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд з виплатою першого траншу фінансування у розмірі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення наступних траншів. Однак цей графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання, однак це питання буде обговорюватися з місією Фонду.

Віртуальна місія МВФ 21 вересня розпочала роботу в Україні.

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