Мінімізація податків: ДБР перевіряє причетність Медведчука до ввезення палива з РФ до України за заниженими цінами

Про це передає пресслужба ДБР.



"Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.

За документами судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з Медведчуком, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.

У ДБР зауважили, що задекларована постачальниками ціна була майже удвічі менша за ринкову, що дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.

Також слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії, і товар має російське походження.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) слідчі оглянули затримані судна та заявлений до розмитнення товар і відібрали зразки палива, щоб перевірити заявлену якість та відповідність коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

ДБР також перевіряє можливу причетність посадовців до постачання дизелю за зниженими цінами.

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