Міністерства за два тижні мають відзвітувати про вакцинацію співробітників, - Офіс президента

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.



"За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади. Наприклад, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ - 68%", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що аналогічних показників держава має намір досягти і серед педагогічних працівників.



Так, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, щеплення отримали вже понад 70% працівників освіти.



Крім того, Кабмін має запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинаці від COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.



При цьому головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, а також турагенції, які продають підроблені сертифікати і тести, мають притягати до відповідальності.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт наказу про перелік професій, працівники яких мають обов’язково вакцинуватися від коронавірусу.