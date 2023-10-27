Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти ХАМАС

Про це йдеться у пресрелізі міністерства фінансів США.

У п'ятницю, 27 жовтня, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США запровадило другий раунд санкцій проти ключових посадовців та фінансових мереж, пов'язаних з ХАМАСом, після нападів на Ізраїль, що сталися 7 жовтня.

Казначейство США включило до списку посадових осіб ХАМАС в Ірані та членів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також організацію в Газі, яка слугувала каналом для незаконних іранських коштів для ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду (ПІД).

"Сьогоднішні дії підкреслюють відданість Сполучених Штатів ліквідації мереж фінансування ХАМАСу шляхом розгортання наших контртерористичних санкцій і співпраці з нашими глобальними партнерами, щоб позбавити ХАМАС можливості використовувати міжнародну фінансову систему", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейємо.

Зазначається, що цей крок є продовженням нещодавнього рішення OFAC від 18 жовтня про включення до переліку осіб, що підлягають санкціям, бойовиків і фінансових посередників ХАМАС. Особи, проти яких сьогодні спрямовані санкції, відіграють ключову роль в управлінні компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАС, а також в управлінні секретними міжнародними інвестиціями організації.

Загалом до санкційного списку було додано 4 юридичні і 8 фізичних осіб, серед яких декілька посадовців іранського Корпусу вартових Ісламської революції.