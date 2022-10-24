Міністр фінансів Німеччини підтримав збільшення допомоги Україні у 2023 році
Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у понеділок підтримав збільшення у бюджеті на 2023 рік витрат на допомогу Україні
Про це повідомило видання Spiegel.
Повідомляється, що на думку Лінднера, допомогу Україні потрібно збільшити з близько 800 мільйонів доларів, закладених зараз у бюджеті на наступний рік, до принаймні двох мільярдів доларів. Збільшення витрат передусім пов'язане з тренувальною місією ЄС.
- 24 жовтня стало відомо, що Німеччина якомога швидше надасть Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, Кожен із таких комплексів здатен захистити велике місто.
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