Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністри обговорили подальшу підтримку України союзниками. Зокрема Воллес заявив, що Британія надала українцям ракети Storm Shadow, оскільки росіяни постійно використовують зброю великої дальності для ударів по цивільних.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", — розповів Бен Воллес.

Він також запевнив, що союзники допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєнь, із винищувачами F-16 включно.

"Зараз Росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз — F-16", — сказав Воллес.

Резніков подякував Британії за підтримку Великої Британії та натякнув на постачання нових видів озброєнь.

"Особливо дякую за зброю, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такі "смаколики", як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати", — сказав Резніков та додав, що далекобійні ракети уже успішно використовуються на полі бою.