Міністр охорони здоров’я Німеччини не виключив проведення четвертих COVID-щеплень

Про це розповів міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутеребах, передає Укрінформ.

"Зараз я намагаюся в екстреній ситуації викупити вакцини в східноєвропейських країнах", - заявив Лаутербах.

Він заявив, що веде переговори, зокрема, з Румунією, Болгарією, Польщею, а також з Португалією. За його словами, Комісія ЄС схвалила дострокові поставки 35 млн доз вакцини Moderna.

Вакцини потрібні насамперед для ревакцинації.



"Швидка ревакцинація є найважливішою стратегією боротьби зі штамом "Омікрон", - підкреслив урядовець.

Лаутербах також не виключає, що згодом буде потрібно робити четверту дозу через поширення варіанту "Омікрон".



Він розраховує на те, що буде створено вакцину, "специфічну для "Омікрону", вона й буде використовуватися в якості четвертої дози.

До цього часу повністю вакциновані в Німеччині 70% населення, 27% отримали також бустерну дозу.

Дослідники з США припускають, що вакцини від COVID-19, схвалені ВООЗ, можуть бути неефективними проти штаму "Омікрон", якщо не ввести бустерні дози.