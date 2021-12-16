Міністр охорони здоров’я Німеччини не виключив проведення четвертих COVID-щеплень
Німеччина планує купувати COVID-вакцини в інших країн та замовити додаткові через Єврокомісію у зв'язку з певним дефіцитом
Про це розповів міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутеребах, передає Укрінформ.
"Зараз я намагаюся в екстреній ситуації викупити вакцини в східноєвропейських країнах", - заявив Лаутербах.
Він заявив, що веде переговори, зокрема, з Румунією, Болгарією, Польщею, а також з Португалією. За його словами, Комісія ЄС схвалила дострокові поставки 35 млн доз вакцини Moderna.
Вакцини потрібні насамперед для ревакцинації.
"Швидка ревакцинація є найважливішою стратегією боротьби зі штамом "Омікрон", - підкреслив урядовець.
Лаутербах також не виключає, що згодом буде потрібно робити четверту дозу через поширення варіанту "Омікрон".
Він розраховує на те, що буде створено вакцину, "специфічну для "Омікрону", вона й буде використовуватися в якості четвертої дози.
До цього часу повністю вакциновані в Німеччині 70% населення, 27% отримали також бустерну дозу.
- Дослідники з США припускають, що вакцини від COVID-19, схвалені ВООЗ, можуть бути неефективними проти штаму "Омікрон", якщо не ввести бустерні дози.
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