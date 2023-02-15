Про це Гутцайт написав у facebook.

"Під час тренувальних зборів, відбулася бійка між нашими футболістами "Минаю" та гравцями ярославського "Шинника", які проживали в одному готелі. Що хочуть побачити ті, хто розглядає питання про допуск російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання та Олімпійські ігри – 2024? Хто візьме на себе відповідальність за безпеку українських спортсменів і представників країн-агресорок?" - запитав Гутцайт.

Він навів приклад зі скандального матчу між збірними СРСР та Угорщини, який відбувся 6 грудня 1956 на Олімпіаді в Австралії.

"У Мельбурні відбувся найскандальніший в історії півфінальний поєдинок із водного поло між збірними Угорщини та СРСР, що отримав назву "кров у басейні" ("матч на кривавій воді"). Сутичка між гравцями продовжилась кривавим поєдинком тисяч вболівальників", - нагадав Гутцайт.

Він додав, що позиція України щодо повернення РФ та Білорусі до міжнародних спортивних змагань незмінна.

"Спортсмени країн-агресорок мають бути відсторонені від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, навіть нейтральному", - наголосив Гутцайт.