Міністр спорту Гутцайт вказав на зв'язок між бійкою "Миная" з росіянами та Олімпіадою-2024
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що бійка футболістів "Минаю" з гравцями російського "Шинника" доводить, що РФ не можна повертати на Олімпіаду
Про це Гутцайт написав у facebook.
"Під час тренувальних зборів, відбулася бійка між нашими футболістами "Минаю" та гравцями ярославського "Шинника", які проживали в одному готелі. Що хочуть побачити ті, хто розглядає питання про допуск російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання та Олімпійські ігри – 2024? Хто візьме на себе відповідальність за безпеку українських спортсменів і представників країн-агресорок?" - запитав Гутцайт.
Він навів приклад зі скандального матчу між збірними СРСР та Угорщини, який відбувся 6 грудня 1956 на Олімпіаді в Австралії.
"У Мельбурні відбувся найскандальніший в історії півфінальний поєдинок із водного поло між збірними Угорщини та СРСР, що отримав назву "кров у басейні" ("матч на кривавій воді"). Сутичка між гравцями продовжилась кривавим поєдинком тисяч вболівальників", - нагадав Гутцайт.
Він додав, що позиція України щодо повернення РФ та Білорусі до міжнародних спортивних змагань незмінна.
"Спортсмени країн-агресорок мають бути відсторонені від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, навіть нейтральному", - наголосив Гутцайт.
- 13 лютого в одному з турецьких готелів сталася масова бійка за участю футболістів закарпатського "Минаю" та ярославського "Шинника".
- 14 лютого у "Минаї" заявили, що причиною бійки стала ганебна поведінка футболістів "Шинника" стосовно працівниці готелю та провокативні вигуки у бік українських гравців.
- Українська асоціація футболу закликала Туреччину ізолювати російських футболістів від інших команд, які проводять у цій країні зимові збори.
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