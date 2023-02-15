В УАФ відреагували на бійку футболістів "Миная" з росіянами в Туреччині
Українська асоціація футболу закликала Туреччину ізолювати російських футболістів від інших команд, які проводять у цій країні зимові збори
Про це президента Української асоціації футболу Андрій Павелко написав у facebook.
"Звернувся до Турецької футбольної федерації з наполегливим проханням вжити заходів щодо максимальної ізоляції агресивних російських футболістів не лише якомога далі від наших команд, але й футболістів інших країн також", - написав Павелко.
Він назвав інцидент з "Минаєм", футболістів якого спровокували на бійку в готелі в Туреччині гравці російського "Шинника", доказом того, що проти РФ у спорті не можна послаблювати санкції.
"На цю ситуацію мають звернути увагу всі ті, хто сьогодні дозволяє собі розмірковувати над доцільністю послаблення спортивних санкцій проти росіян. Ви ж бачите, що агресивна пропаганда пронизує буквально усі прошарки суспільства "країни 404". Як наслідок — її спортсмени фактично стають загрозою для інших", - зазначив Павелко.
Він назвав єдиним шляхом гарантувати безпеку спортсменам цивілізованих країн - повний міжнародний бан росіян, включно з Олімпіадою 2024 у Парижі.
- 13 лютого в одному з турецьких готелів сталася масова бійка за участю футболістів закарпатського "Минаю" та ярославського "Шинника".
- 14 лютого у "Минаї" заявили, що причиною бійки стала ганебна поведінка футболістів "Шинника" стосовно працівниці готелю та провокативні вигуки у бік українських гравців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 41.8Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе