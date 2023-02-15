Про це президента Української асоціації футболу Андрій Павелко написав у facebook.

"Звернувся до Турецької футбольної федерації з наполегливим проханням вжити заходів щодо максимальної ізоляції агресивних російських футболістів не лише якомога далі від наших команд, але й футболістів інших країн також", - написав Павелко.

Він назвав інцидент з "Минаєм", футболістів якого спровокували на бійку в готелі в Туреччині гравці російського "Шинника", доказом того, що проти РФ у спорті не можна послаблювати санкції.

"На цю ситуацію мають звернути увагу всі ті, хто сьогодні дозволяє собі розмірковувати над доцільністю послаблення спортивних санкцій проти росіян. Ви ж бачите, що агресивна пропаганда пронизує буквально усі прошарки суспільства "країни 404". Як наслідок — її спортсмени фактично стають загрозою для інших", - зазначив Павелко.

Він назвав єдиним шляхом гарантувати безпеку спортсменам цивілізованих країн - повний міжнародний бан росіян, включно з Олімпіадою 2024 у Парижі.