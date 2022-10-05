Хочемо вчергове заявити, жодної дискусії з телеканалом “Еспресо” з приводу участі в телемарафоні “Єдині новини” як учасника та виробника контенту ніхто не вів: ані міністр Олександр Ткаченко, ані інші особи, відповідальні за телемарафон.

Міністр відмітив, що зараз нібито зберігається плюралізм та телеканали мають можливість включати телемарафон, коли хочуть, або транслювати власний ефір. Це є черговою маніпуляцію. Пан Ткаченко забув згадати про факт незаконного вимкнення сигналу Еспресо з цифрової мережі Т2, а відтак власного мовлення Еспресо в мережі Т2 немає взагалі, натомість транслюється програма державного телеканалу “РАДА”. Це позбавило нас будь-якого вибору (транслювати чи не транслювати марафон відповідно до нашої цифрової ліцензії), а багатьох українців, для яких Т2 є найбільш доступним, можливості дивитися телеканал.

Закликаємо пана міністра припинити поширювати маніпулятивну інформацію, визнати, вимкнення сигналу “Еспресо” помилкою влади, яку потрібно виправити в контексті євроінтеграційних прагнень України, забезпечення свободи слова та розвитку вільних медіа.

Вже девʼятий рік українці виборюють право жити у своїй державі, де панує верховенство права, замість права сили.

Ми впевнені в перемозі України і її демократичному європейському майбутньому, а тому закликаємо владу діяти виключно в правовому полі та відновити мовлення телеканалу Еспресо в цифровому ефірі, забезпечивши тим самим плюралізм, про який згадує пан міністр.

Пресслужба телеканалу “Еспресо”