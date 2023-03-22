Міністр закордонних справ Австрії заявив, що Росія завжди буде важливою для Європи

Про це пише Reuters.

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо розійтися в усіх сферах, - це омана", - сказав він

Він також додав, що Австрія послабить зв'язок з РФ, проте "це не може статися миттєво". Він підкреслив, що Росія є найбільшим європейським сусідом і що культурно вона належить до Європи.

"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - додав Шалленберг.

Міністр також висловився на захист Raiffeisen Bank International, який все ще співпрацює з РФ. Він зазначив, що виокремлювати цей банк за ведення справ у Росії, поки безліч інших західних фірм роблять те саме, нерозумно.

"Давайте на чистоту - 91% західних компаній все ще знаходяться в Росії й роблять те, що найрозумніше робити зараз: чекають та обмежуються", - сказав міністр.

Зазначається, що Австрія все ще імпортує російський газ, хоча намагається скоротити його купівлю протягом найближчих років.