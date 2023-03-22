Міністр закордонних справ Австрії заявив, що Росія завжди буде важливою для Європи
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Росія завжди залишатиметься для Європи важливою і розірвати з нею всі стосунки не вийде
Про це пише Reuters.
"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо розійтися в усіх сферах, - це омана", - сказав він
Він також додав, що Австрія послабить зв'язок з РФ, проте "це не може статися миттєво". Він підкреслив, що Росія є найбільшим європейським сусідом і що культурно вона належить до Європи.
"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - додав Шалленберг.
Міністр також висловився на захист Raiffeisen Bank International, який все ще співпрацює з РФ. Він зазначив, що виокремлювати цей банк за ведення справ у Росії, поки безліч інших західних фірм роблять те саме, нерозумно.
"Давайте на чистоту - 91% західних компаній все ще знаходяться в Росії й роблять те, що найрозумніше робити зараз: чекають та обмежуються", - сказав міністр.
Зазначається, що Австрія все ще імпортує російський газ, хоча намагається скоротити його купівлю протягом найближчих років.
- 19 лютого представник Raiffeisen Bank International підтвердив, що група скоротила свою кореспондентську мережу до 5 російських банків.
- Австрія стала 33-ою державою, яка долучилася до створення спецтрибуналу для РФ за війну проти України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.12
Купівля 38.12Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе