Мінкульт допоможе гурту TVORCHI поїхати в промотур "Євробачення" та виступити в Найробі
Міністерство культури та інформаційної політики пообіцяло допомогти гурту TVORCHI оформити належні документи, щоб він зміг поїхати в промотур "Євробачення" і виступити в Найробі
Про це в коментарі Укрінформу заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.
Вона наголосила, що в Мінкульті розуміють важливість представлення українського голосу за кордоном. Саме тому вони підтримуватимуть митців у прагненні просувати українську культуру, а також поширювати правду про події в Україні поза її межами.
Так Григоренко зазначила, що Міністерство допоможе, зокрема, гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення". МКІП допоможе з оформленням необхідних документів, щоб музиканти могли поїхати в промотур "Євробачення" і виступити в Найробі.
- 12 березня учасники музичного гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2023", заявили, що не впевнені, що зможуть виїхати з країни через нові правила перетину кордону від Міністерства культури та інформаційної політики України.
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