Мінкульт допоможе гурту TVORCHI поїхати в промотур "Євробачення" та виступити в Найробі

Про це в коментарі Укрінформу заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

Вона наголосила, що в Мінкульті розуміють важливість представлення українського голосу за кордоном. Саме тому вони підтримуватимуть митців у прагненні просувати українську культуру, а також поширювати правду про події в Україні поза її межами.

Так Григоренко зазначила, що Міністерство допоможе, зокрема, гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення". МКІП допоможе з оформленням необхідних документів, щоб музиканти могли поїхати в промотур "Євробачення" і виступити в Найробі.