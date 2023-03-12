Гурт TVORCHI не впевнений, що зможе потрапити на промо-виступи перед "Євробаченням"

Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.

Там нагадали, що весною 2022 року гурт почав давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Музиканти збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої потреби для переселенців тощо.

"Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності", - зазначили у дописі.

Водночас там зауважили, що нині подальша робота всіх артистів у цьому напрямку "під питанням" через, "митців"-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну".

Зараз, як стверджують TVORCHI, під питанням опинився їхній виступ у місті Найробі наступного тижня, куди USAID запросили їх виступити на відкритті стінопису в межах проєкту "Стіна" та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди.

Також під питанням опинилася участь гурту у всіх промозаходах перед "Євробаченням", а, відповідно, і можливість представити свою країну і творчість.

"Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України", - резюмували там.