Мінмолодьспорту оприлюднило список атлетів з РФ та Білорусі, які підтримали війну проти України
Міністерство молоді та спорту України оприлюднило список російських та білоруських атлетів, які підтримали війну проти України
Про це повідомляє Мінмолодьспорту.
До списку потрапили 27 спортсменів. Серед них гімнастка Аліна Кабаєва, боксер Микола Валуєв, шахіст Сергій Карякін та фігурист Євген Плющенко.
Список атлетів з Росії та Білорусі, які підтримали війну РФ проти України:
Футбол: Роман Широков, Володимир Баженов
Шахи: Сергій Карякін, Сергій Шипов
Лижні гонки: Олександр Легков, Олександр Большунов, Олександр Дараковіч, Єгор Сорін
Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
Фігурне катання: Євген Плющенко
Бокс: Микола Валуєв
Змішані єдиноборства: Олександр Шлеменко
Плавання: Євген Рилов
Велоспорт: Наталія Цилінська
Баскетбол: Максим Риженков
Сучасне п'ятиборство: Міхаїл Прокопенко
Хокей: Дмитро Басков
Самбо: Юрій Рибак
Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
Легка атлетика: Юрій Моїсевич
Дзюдо: Руслан Шарапов
Гандбол: Володимир Конопльов
Пляжний футбол: Михайло Ботников
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада запровадила санкції проти 56 спортсменів з антиукраїнською позицією.
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