Про це передає пресслужба міноборони РБ.

"Сьогодні у Збройних Силах Республіки Білорусь розпочинається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил)", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом тижня представники військових відомств двох країн "відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".

Тема навчань: "Прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

У білоруському міноборони кажуть, що комплекс "спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав" і "є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу - 2023". Такі навчання пройдуть на території РФ у вересні 2023 року.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

А речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що спільні військові навчання російських та білоруських військових продовжуватимуться ще не раз.

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