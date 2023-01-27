Про це Андрій Демченко розповів в етері телемарафону.

"Треба розуміти, що подібні навчання для сухопутної компоненти тривають не один місяць і постійно продовжуються. І думаю, що після продовження нинішнього терміну буде продовження ще раз і ще раз. Фактично, Білорусь і Росія продовжують тримати цей напрямок для такої напруги", - сказав він.

Речник Державної прикордонної служби ствердив, що на Півночі нині не зафіксовано вороже ударне угруповання, однак окупантів не можна недооцінювати. Андрій Демченко також наголосив, що навчання, зокрема, проводяться, аби ЗСУ тримали на цьому напрямку необхідну кількість сил і засобів і не перекидали їх на більш напружені ділянки фронту.

Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

22 грудня британська розвідка повідомила, що збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили. До такого кроку Росія вирішила вдатися через брак власних кадрів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Пізніше міноборони Великої Британії заявило, що імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

2 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання до 8 січня. Військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення льотних тактичних навчань і штабних тренувань з Росією у кінці 2023 року.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

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