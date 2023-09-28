Міноборони Білорусі заявило, що польський гелікоптер двічі залетів на територію країни

Про це йдеться у телеграмі установи.

Повідомляється, що о 15:02 засобами радіолокаційного виявлення ВПС та військ ППО Білорусі було зафіксовано наближення повітряного судна Польщі до білоруського кордону.

Зазначається, нібито повітряне судно вперше порушило кордон Білорусі о 15:20, заглибившись на півтора кілометра. О 16:22 хвилини гелікоптер повторно порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів.

"Наразі встановлюються обставини, військовим відомством у взаємодії з МЗС готується відповідна нота", - повідомляє відомство.

Інциденти на кордоні Польщі та Білорусі

1 вересня Білорусь заявила, що військовий вертоліт Мі-24 Польщі порушив повітряний простір. Він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію РБ й повернувся назад.

У білоруському МЗС кажуть, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту".

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Речник оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський назвав заяви Білорусі "брехнею і провокаціями".

Українські прикордонники зробили заяву щодо інциденту поблизу Білорусі та наголосили, що це могла бути провокація.