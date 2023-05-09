Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Великої Британії у вівторок, 9 травня.

У міністерстві нагадали, що 28 квітня 2023 року голова самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявив, що запаси води в регіоні є небезпечно низькими.

Зазначається, що канал Сіверський Донець - Донбас, який постачає воду в регіон, залишається під контролем України, але його довгий маршрут часто стає об'єктом боїв. Міноборони припускає, що російські війська, ймовірно, прагнуть убезпечити канал, щоб зменшити дефіцит води в Донецьку.

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Як відомо, канал проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. Інтенсивне використання Росією артилерії неприцільної дії для підтримки захоплення Бахмута і прилеглих територій, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі, підриваючи зусилля Росії з подолання нестачі води, що виникла в результаті її вторгнення, констатує міноборони.

Додається, що щоб компенсувати відсутність успіху в захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водогін, щоб пом'якшити дефіцит води в Донецьку. Однак це навряд чи повністю компенсує обмежений доступ до води в окупованих регіонах, вважають британські аналітики.