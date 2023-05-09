Міноборони Великої Британії: дефіцит води стає дедалі більшою проблемою для тимчасово окупованого Донецька
Дефіцит води є дедалі більшою проблемою для тимчасово окупованого Росією Донецька з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Великої Британії у вівторок, 9 травня.
У міністерстві нагадали, що 28 квітня 2023 року голова самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявив, що запаси води в регіоні є небезпечно низькими.
Зазначається, що канал Сіверський Донець - Донбас, який постачає воду в регіон, залишається під контролем України, але його довгий маршрут часто стає об'єктом боїв. Міноборони припускає, що російські війська, ймовірно, прагнуть убезпечити канал, щоб зменшити дефіцит води в Донецьку.
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Як відомо, канал проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. Інтенсивне використання Росією артилерії неприцільної дії для підтримки захоплення Бахмута і прилеглих територій, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі, підриваючи зусилля Росії з подолання нестачі води, що виникла в результаті її вторгнення, констатує міноборони.
Додається, що щоб компенсувати відсутність успіху в захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водогін, щоб пом'якшити дефіцит води в Донецьку. Однак це навряд чи повністю компенсує обмежений доступ до води в окупованих регіонах, вважають британські аналітики.
- 8 травня повідомлялося, що американські аналітики мають сумніви щодо спроможності Росії здійснювати узгоджену оборонну кампанію на всій лінії фронту, адже начальник генштабу РФ Валерій Герасимов вимушений поступатися вимогам командирів окремих підрозділів.
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