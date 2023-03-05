Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Міноборони досі не закуповує розвіддрони в належній кількості, - волонтерка Ярова
Ексклюзив

Міноборони досі не закуповує розвіддрони в належній кількості, - волонтерка Ярова

5 березня, 2023 неділя
14:26
війна з Росією Дана Ярова

З боку Міністерства оборони ситуація з забезпеченням дронами ніяк не змінюється - воно не викуповує розвідувальні БПЛА у належній кількості

Про це в ефірі Еспресо заявила волонтерка Дана Ярова.

"З боку Міністерства оборони ситуація з забезпеченням дронами ніяк не змінюється. Все на плечах волонтерів щодо розвідувальних та бойових дронів. Всі бойові дрони - це ініціативи приватні, бо вони ще не на озброєнні. Щодо розвідувальних дронів - я не розумію, чому досі Міністерство оборони не викуповує їх у належній кількості. Щоб запустити бойовий дрон, спочатку треба запустити розвідувальний дрон. Це світова практика. Чому Міноборони цього не робить - я можу тільки здогадуватися", - розповіла вона.

зброя
Міністерство оборони
Військові новини
волонтери і війна
Читайте також:
Дмитро Медведєв
4 березня, 2023 субота
Медведєв пообіцяв "салют" з "Калібрів" у разі появи танкового заводу Rheinmetall в Україні
Китай
3 березня, 2023 п'ятниця
Китай розлючений на РФ через оприлюднення інформації щодо можливого постачання зброї, - The Economist
5 березня, 2023 неділя
У Польщі підпалили машини швидкої, призначені для лікарень України
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.31
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 березня
15:43
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
Ситуація в Бахмуті складна, але не критична. ЗСУ проводять контратаки, - військовий експерт Снєгирьов
15:21
проліски
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України зазирне тепла погода
15:13
Оновлено
Росіяни обстріляли Куп'янськ: зруйновано щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, загинув чоловік
15:11
суд
Солдат ЗСУ, який поширював зображення військової частини, отримав покарання на 3 роки
15:02
Ексклюзив
НАБУ
Влада намагається створити з НАБУ ручний репресивний орган, - нардепка Фріз
15:00
Ворскла - Зоря
УПЛ: "Зоря" здійснила переможний камбек у матчі з "Ворсклою" та випередила "Динамо"
14:44
діти
Російська армія використовує п'ять сценаріїв викрадення дітей з України
14:09
OPINION
Віктор Каспрук
Російська Федерація не має жодних шансів уціліти
14:06
окупанти, орки
На Луганщині росіяни шукають хлопців 2006 року народження, щоб поставити на військовий облік, - ОВА
14:03
На фото Будівля уряду і держканцелярії Естонської Республіки
В Естонії обирають парламент
13:52
обстріл Херсонщина
Удень Росія обстріляла Понятівку на Херсонщині, загинула жінка й двоє дітей
13:51
Правоохоронці несуть охорону під час мітингу опозиції на знак протесту проти нещодавнього загального підвищення тарифів і цін на електроенергію в Кишиневі
ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку, - ЗМІ
13:50
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
У Бахмуті триває вирішальний бій за контроль над трасами, все вирішиться найближчими днями, - військовий експерт Дикий
13:40
Антон Дудченко
Біатлон: Україна на останній стрільбі втратила бронзу Кубка світу в естафеті
13:40
електроенергія
До 15 березня на Одещині завершаться роботи для відновлення надійності енергоживлення
13:38
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на чергування виведені 4 носії "калібрів", залп може сягнути 24 ракет
13:32
Александар Вучич
"Ми чисті, як сльоза": Вучич заперечив постачання боєприпасів Україні чи Росії
13:29
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками. Є жертви
13:22
Leopard 2
Німеччина уповільнює допомогу Україні від Польщі, - Bloomberg
13:14
Дональд Трамп
Трамп розповів, як зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової
13:07
У Вільнюсі перейменують музей Пушкіна
12:56
Кирило Буданов
Росія не зможе забезпечувати війну проти України вже за три місяці, - Буданов
12:31
Майк Тайсон
Тайсон дав несподівану пораду Усику, як перемогти Ф'юрі
12:24
Українське зерно
Туреччина працює над продовженням "зернової угоди", - глава МЗС Чавушоглу
12:20
"Щоденник війни" Євгенії Бєлорусець
У США вийде друком "Щоденник війни" Євгенії Бєлорусець
12:10
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Китай має обрати, чи дійсно він хоче допомогти Путіну вбивати українців, - Кірбі
12:08
OPINION
Сергій Марченко
Заходу треба весь час нагадувати, хто напав
12:02
Tesla Model Y sport
Tesla відкликала у США близько 3,5 тисячі електрокарів Model Y
11:56
Письменниця Маріанна Вільямсон
Письменниця Маріанна Вільямсон оголосила про намір балотуватись у президенти США у 2024 році
11:50
Джон Джонс та Сиріл Ган (ліворуч)
Визначився новий чемпіон UFC у важкій вазі
11:45
окупанти крим
Маляр: військові РФ відмовляються йти у наступ, а російське командування посилює каральні заходи
11:41
OPINION
Микола Княжицький
Як Шевченко, Червоненко та яскрава орденоносиця Ксюша Манекен "виграють" війну
10:53
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 5 березня: яка актуальна ціна євро та долара
10:36
Оновлено
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула золото ЧЄ з легкої атлетики, Табашник виграла бронзу
10:16
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росіяни готуються до повторних ракетних атак: в ОК "Південь" попередили про загрозу точкових ударів
10:08
OPINION
Орест Сохар
Франція та Німеччина облюбували путінську "переговорну" позу
10:03
Рамзан Кадиров та Іслам Махачев (праворуч)
Ломаченко потрапив у новий скандал через фото на турнірі UFC з улюбленцем Кадирова
09:45
мобілізовані ДНР
Британська розвідка: мобілізованим РФ наказали штурмувати позицію ЗСУ з вогнепальною зброєю та лопатами
09:18
обстріл Херсону
За добу російська армія 78 разів гатила по Херсонщині: уражено держпідприємство та будинки
09:15
Оновлено
Віталій Буяльський (в центрі)
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 16-го туру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV