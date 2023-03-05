Міноборони досі не закуповує розвіддрони в належній кількості, - волонтерка Ярова
З боку Міністерства оборони ситуація з забезпеченням дронами ніяк не змінюється - воно не викуповує розвідувальні БПЛА у належній кількості
Про це в ефірі Еспресо заявила волонтерка Дана Ярова.
"З боку Міністерства оборони ситуація з забезпеченням дронами ніяк не змінюється. Все на плечах волонтерів щодо розвідувальних та бойових дронів. Всі бойові дрони - це ініціативи приватні, бо вони ще не на озброєнні. Щодо розвідувальних дронів - я не розумію, чому досі Міністерство оборони не викуповує їх у належній кількості. Щоб запустити бойовий дрон, спочатку треба запустити розвідувальний дрон. Це світова практика. Чому Міноборони цього не робить - я можу тільки здогадуватися", - розповіла вона.
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