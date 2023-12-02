Міноборони Литви представило концепцію Коаліції з розмінування
Заступник міністра оборони України Юрій Джигир відвідав Вільнюс, де міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас презентував йому оновлену концепцію Коаліції з розмінування
Про це повідомляє Міноборони України.
Концепція охоплює не лише елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій, а й "бойового розмінування" на лінії зіткнення з ворогом.
"Міни та нерозірвані снаряди, якими Росія засіяла наші землі, – це не лише перешкода контрнаступу, це – постріл у наших дітей та онуків, тому що заміновані країни продовжують потерпати від цих невидимих убивць десятиріччями після закінчення воєн. Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми та знаходити шляхи їх вирішення", – підкреслив Джигир.
За словами Арвідаса Анушаускаса, для Литви реалізація цього питання є основним пріоритетом у наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки.
До протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країни.
- Прем'єр-міністр України повідомив, що в Україні потенційно замінованими вважаються 30% території - 174 тисяч кв. км: це дорівнює трьом площам Хорватії.
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