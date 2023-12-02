Міноборони Литви представило концепцію Коаліції з розмінування

Про це повідомляє Міноборони України.

Концепція охоплює не лише елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій, а й "бойового розмінування" на лінії зіткнення з ворогом.

"Міни та нерозірвані снаряди, якими Росія засіяла наші землі, – це не лише перешкода контрнаступу, це – постріл у наших дітей та онуків, тому що заміновані країни продовжують потерпати від цих невидимих убивць десятиріччями після закінчення воєн. Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми та знаходити шляхи їх вирішення", – підкреслив Джигир.

За словами Арвідаса Анушаускаса, для Литви реалізація цього питання є основним пріоритетом у наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки.

До протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країни.