Міноборони Польщі показало, як Білорусь стягує до кордону силовиків
У Міністерстві оборони Польщі заявили, що Білорусь збільшує кількість силовиків на кордоні
Про це повідомляє Міноборони Польщі у twitter.
Зокрема, Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Польщею в районі пункту пропуску "Брузги - Кузниця".
"У район Кузниці прибуває все більше озброєних представників білоруських служб",- йдеться в повідомленні із відповідним відео.
Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що серед мігрантів розповсюджуються чутки, що Німеччина направить на польсько-білоруський кордон автобуси, які мають забрати їх. Також зазначається, що білоруські силовики пригощають мігрантів алкоголем.
"Автори цих пліток розраховують, що вдасться заохотити мігрантів штурмувати польський кордон. Можуть статися небезпечні ситуації",- сказав Жарин.
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Нагадаємо, 13 листопада прикордонна охорона Польщі заявила про причетність білоруської армії до провокацій на кордоні з Польщею.
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