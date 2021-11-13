Міноборони Польщі показало, як Білорусь стягує до кордону силовиків

Про це повідомляє Міноборони Польщі у twitter.

Зокрема, Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Польщею в районі пункту пропуску "Брузги - Кузниця".

"У район Кузниці прибуває все більше озброєних представників білоруських служб",- йдеться в повідомленні із відповідним відео.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що серед мігрантів розповсюджуються чутки, що Німеччина направить на польсько-білоруський кордон автобуси, які мають забрати їх. Також зазначається, що білоруські силовики пригощають мігрантів алкоголем.

"Автори цих пліток розраховують, що вдасться заохотити мігрантів штурмувати польський кордон. Можуть статися небезпечні ситуації",- сказав Жарин.



Нагадаємо, 13 листопада прикордонна охорона Польщі заявила про причетність білоруської армії до провокацій на кордоні з Польщею.

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