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Міноборони повернуло у власність два об'єкти у Вінниці та Одесі: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 ст.

17 листопада, 2023 п'ятниця
19:59
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України повернуло у власність два об'єкти нерухомого майна у Вінниці та Одесі загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 століття

Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства. 

Вказано, що будівля в Одесі має площу 1700 квадратних метрів. Вона є пам'яткою архітектури місцевого значення і була побудована на початку 18 століття. Будівля перебувала у користуванні одного з держпідприємств Міноборони України.

"У 2019 році комерційна структура підробила договір та оформила цю будівлю на себе. Ні в Міноборони, ні в державному підприємстві жодної інформації про цей договір не було. Попри зловживання і перешкоди з боку зацікавлених осіб, майно повернули законному власнику та зареєстрували за оборонним відомством", - йдеться у повідомленні. 

Водночас об'єкт у Вінниці був незаконно привласнений комерційними структурами та зацікавленими особами завдяки масштабній схемі незаконного виведення нерухомого майна концерну "Військторгсервіс". Це відбулося в обхід процедури погодження з Міноборони та Фондом державного майна України.

Один з незаконно привласнених об'єктів площею понад 200 квадратних метрів Міноборони повернуло у листопаді. 

"Наразі забезпечене раціональне використання повернутих об’єктів нерухомого майна в інтересах Міноборони та ЗСУ. За фактами злочинної діяльності правоохоронні органи проводять відповідні розслідування", - додали у відомстві. 

  • Раніше у власність Міноборони повернули 8 га земель на Хмельниччині, які намагались незаконно забудувати.
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