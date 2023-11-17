Міноборони повернуло у власність два об'єкти у Вінниці та Одесі: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 ст.

Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства.

Вказано, що будівля в Одесі має площу 1700 квадратних метрів. Вона є пам'яткою архітектури місцевого значення і була побудована на початку 18 століття. Будівля перебувала у користуванні одного з держпідприємств Міноборони України.

"У 2019 році комерційна структура підробила договір та оформила цю будівлю на себе. Ні в Міноборони, ні в державному підприємстві жодної інформації про цей договір не було. Попри зловживання і перешкоди з боку зацікавлених осіб, майно повернули законному власнику та зареєстрували за оборонним відомством", - йдеться у повідомленні.

Водночас об'єкт у Вінниці був незаконно привласнений комерційними структурами та зацікавленими особами завдяки масштабній схемі незаконного виведення нерухомого майна концерну "Військторгсервіс". Це відбулося в обхід процедури погодження з Міноборони та Фондом державного майна України.

Один з незаконно привласнених об'єктів площею понад 200 квадратних метрів Міноборони повернуло у листопаді.

"Наразі забезпечене раціональне використання повернутих об’єктів нерухомого майна в інтересах Міноборони та ЗСУ. За фактами злочинної діяльності правоохоронні органи проводять відповідні розслідування", - додали у відомстві.