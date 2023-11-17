Міноборони повернуло у власність два об'єкти у Вінниці та Одесі: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 ст.
Міністерство оборони України повернуло у власність два об'єкти нерухомого майна у Вінниці та Одесі загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів: одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 століття
Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства.
Вказано, що будівля в Одесі має площу 1700 квадратних метрів. Вона є пам'яткою архітектури місцевого значення і була побудована на початку 18 століття. Будівля перебувала у користуванні одного з держпідприємств Міноборони України.
"У 2019 році комерційна структура підробила договір та оформила цю будівлю на себе. Ні в Міноборони, ні в державному підприємстві жодної інформації про цей договір не було. Попри зловживання і перешкоди з боку зацікавлених осіб, майно повернули законному власнику та зареєстрували за оборонним відомством", - йдеться у повідомленні.
Водночас об'єкт у Вінниці був незаконно привласнений комерційними структурами та зацікавленими особами завдяки масштабній схемі незаконного виведення нерухомого майна концерну "Військторгсервіс". Це відбулося в обхід процедури погодження з Міноборони та Фондом державного майна України.
Один з незаконно привласнених об'єктів площею понад 200 квадратних метрів Міноборони повернуло у листопаді.
"Наразі забезпечене раціональне використання повернутих об’єктів нерухомого майна в інтересах Міноборони та ЗСУ. За фактами злочинної діяльності правоохоронні органи проводять відповідні розслідування", - додали у відомстві.
- Раніше у власність Міноборони повернули 8 га земель на Хмельниччині, які намагались незаконно забудувати.
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