Міноборони прийняло на постачання ЗСУ нові зразки військового вертольоту та мотоциклу
Наказами Міністерства оборони у неділю, 15 жовтня, на постачання Збройних Сил України прийняті багатоцільовий вертоліт і швидкісний мотоцикл
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Зокрема, на постачання ЗСУ прийняті зразки військового вертольоту ВО 105 Е-4 та мотоциклу KTM 450 ЕХС.
Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується насамперед для спостереження. Він став першим легким вертольотом у світі з двома двигунами та був першим, що зміг виконати пілотаж - перевернуті петлі. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.
Другий зразок військової техніки, який тепер з'явиться в українських військових, - це швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС. Він дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.
- Також напередодні у Міністерстві оборони затвердили зразок-еталон спеціальних навушників для військових Збройних Сил, які сприятимуть захисту слуху від вибухів та пострілів.
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