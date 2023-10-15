Міноборони прийняло на постачання ЗСУ нові зразки військового вертольоту та мотоциклу

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Зокрема, на постачання ЗСУ прийняті зразки військового вертольоту ВО 105 Е-4 та мотоциклу KTM 450 ЕХС.



Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується насамперед для спостереження. Він став першим легким вертольотом у світі з двома двигунами та був першим, що зміг виконати пілотаж - перевернуті петлі. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Другий зразок військової техніки, який тепер з'явиться в українських військових, - це швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС. Він дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.