Про це йдеться в проєкті постанови міноборони РФ, опублікованому на порталі правових актів Росії.

У положенні про призов громадян по мобілізації, зокрема, пропонується прописати, що повідомлення про повістку від військкомату необхідно розмістити в особистому кабінеті порталу держпослуг, в особистому кабінеті платника податків, а також направити СМС на номер телефону, вказаний на порталі держпослуг.

У пояснювальній записці до проєкту сказано, що такі зміни дозволять скоротити терміни проведення оповіщення громадян щодо мобілізації.