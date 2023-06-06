Міноборони РФ пропонує замінити паперові повістки для росіян СМС-повідомленнями
Міністерство оборони РФ запропонувало сповіщати росіян про мобілізацію за допомогою СМС-повідомлень. Нині їх інформують через повістки
Про це йдеться в проєкті постанови міноборони РФ, опублікованому на порталі правових актів Росії.
У положенні про призов громадян по мобілізації, зокрема, пропонується прописати, що повідомлення про повістку від військкомату необхідно розмістити в особистому кабінеті порталу держпослуг, в особистому кабінеті платника податків, а також направити СМС на номер телефону, вказаний на порталі держпослуг.
У пояснювальній записці до проєкту сказано, що такі зміни дозволять скоротити терміни проведення оповіщення громадян щодо мобілізації.
- 10 травня президент РФ Путін оголосив про військові збори для росіян, які перебувають у запасі.
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