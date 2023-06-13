Про це інформує Центр національного спротиву.

Підпілля розповіло, що артилеристам оперативної групи Брянськ заборонено стріляти деякими цьогорічними снарядами.

"Артилеристам заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що причиною цього стала партія неякісних боєприпасів, оскільки відмічаються їх постійні вибухи у стволах.

Органи ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство – є підозра в масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони РФ.