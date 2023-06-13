Міноборони РФ заборонило використання артилеристами снарядів 2023 року, вони виявилися бракованими
Російське міноборони заборонило використовувати артилеристам на Брянщині боєприпаси виготовлені у 2023 році через виявлені партії неякісних снарядів
Про це інформує Центр національного спротиву.
Підпілля розповіло, що артилеристам оперативної групи Брянськ заборонено стріляти деякими цьогорічними снарядами.
"Артилеристам заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що причиною цього стала партія неякісних боєприпасів, оскільки відмічаються їх постійні вибухи у стволах.
Органи ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство – є підозра в масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони РФ.
- Водночас 12 червня Спротив писав, що російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", аби обстрілювати мирні українські населені пункти.
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