РФ передислокувала берегові ракетні комплекси "Бал" у Брянську область: Спротив попереджає про можливі обстріли
Російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", аби обстрілювати мирні українські населені пункти
Про це інформує Центр національного спротиву.
За даними підпілля дивізіон ракетного комплексу "Бал" перекинуто у Брянську область Росії.
Установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.
Цей дивізіон призначений для ураження кораблів, проте через відсутність відповідних ракет "Бал" отримав таку ж дальність та можливість стрільби по сухопутних цілях, як і береговий ракетний комплекс "Бастіон", що застосовує надзвукову ракету "Онікс".
Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які пройшли модернізацію у 2021 році й отримали нові можливості, а дальність збільшили з 260 до 500 км.
- У тимчасово окупованому місті Армянськ на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації адміністрації та населення, через порушені до критичного рівня процеси на заводі "Титан".
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