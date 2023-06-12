Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними підпілля дивізіон ракетного комплексу "Бал" перекинуто у Брянську область Росії.

Установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.

Цей дивізіон призначений для ураження кораблів, проте через відсутність відповідних ракет "Бал" отримав таку ж дальність та можливість стрільби по сухопутних цілях, як і береговий ракетний комплекс "Бастіон", що застосовує надзвукову ракету "Онікс".

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які пройшли модернізацію у 2021 році й отримали нові можливості, а дальність збільшили з 260 до 500 км.