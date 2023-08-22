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Міноборони РФ заявило про нібито знищення розвідувального катера ЗСУ в районі газодобувних установок у Чорному морі

22 серпня, 2023 вiвторок
06:35
Війна з Росією Міноборони РФ

У вівторок, 22 серпня, у міністерстві оборони РФ заявили про нібито знищення розвідувального катера Збройних Сил України в районі газодобувних установок у Чорному морі

Про це повідомили в telegram-каналі.

"Сьогодні вночі екіпаж літака Су-30см морської авіації Чорноморського флоту в районі російських газовидобувних установок в акваторії Чорного моря знищив розвідувальний катер Збройних Сил України", - йдеться у дописі.

Українська сторона поки не прокоментувала подібні заяви росіян.

  • У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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