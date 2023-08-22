Міноборони РФ заявило про нібито знищення розвідувального катера ЗСУ в районі газодобувних установок у Чорному морі
У вівторок, 22 серпня, у міністерстві оборони РФ заявили про нібито знищення розвідувального катера Збройних Сил України в районі газодобувних установок у Чорному морі
Про це повідомили в telegram-каналі.
"Сьогодні вночі екіпаж літака Су-30см морської авіації Чорноморського флоту в районі російських газовидобувних установок в акваторії Чорного моря знищив розвідувальний катер Збройних Сил України", - йдеться у дописі.
Українська сторона поки не прокоментувала подібні заяви росіян.
- У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.99Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе