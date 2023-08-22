Міноборони РФ заявило про нібито знищення розвідувального катера ЗСУ в районі газодобувних установок у Чорному морі

Про це повідомили в telegram-каналі.

"Сьогодні вночі екіпаж літака Су-30см морської авіації Чорноморського флоту в районі російських газовидобувних установок в акваторії Чорного моря знищив розвідувальний катер Збройних Сил України", - йдеться у дописі.

Українська сторона поки не прокоментувала подібні заяви росіян.